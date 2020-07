Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Trotz schwacher Wall Street gelang es dem DAX am Freitag mit einem Plus von knapp 0,4 Prozent aus dem Handel zu gehen. Damit summiert sich das Wochenplus auf insgesamt 2,3 Prozent. Am vergangenen Mittwoch schrammte der DAX hauchdünn an der 13.000 Punkte-Marke vorbei. Marktidee: Netflix. Die Aktie des Videostreaming-Anbieters hatte im Juni 2018 ein Rekordhoch markiert und war anschließend in eine ausgeprägte Korrekturphase übergegangen. Seit September vergangenen Jahres dominieren die Bullen wieder das Kursgeschehen. Mit dem Ausbruch auf ein neues Rekordhoch im April generierte der Wert schließlich ein langfristig bedeutsames Anschlusskaufsignal. In Reaktion auf die Vorlage der Quartalszahlen rutschte der Kurs am vergangenen Freitag auf ein neues Korrekturtief.