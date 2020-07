Aladdin Healthcare Technologies entwickelt vollautomatischen Deep-Learning-Prozess zum Nachweis und zur Unterscheidung von COVID-19 von anderen Krankheiten aus CT-BildernDGAP-News: Aladdin Healthcare Technologies SE / Schlagwort(e): Sonstiges Aladdin Healthcare Technologies entwickelt vollautomatischen Deep-Learning-Prozess zum Nachweis und zur Unterscheidung von COVID-19 von anderen Krankheiten aus CT-Bildern20.07.2020 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Aladdin Healthcare Technologies entwickelt vollautomatischen Deep-Learning-Prozess zum Nachweis und zur Unterscheidung von COVID-19 von anderen Krankheiten aus CT-Bildern- Überwachter Deep-Learning-Prozess verhindert Fehldiagnosen- Nachweis und Klassifizierung von Covid-19-Infektionen aus CT-Bildern- Anforderungen an manuelle Kennzeichnung von CT-Bildern minimiert- Breiter Einsatz der entwickelten Technik in groß angelegten klinischen Studien möglich- Studie in der Fachzeitschrift des Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) veröffentlichtBERLIN/LONDON, 20. Juli, 2020 - Aladdin Healthcare Technologies SE ("Aladdin", ISIN: DE000A12ULL2), ein führender Hersteller von Anwendungen für die KI-Gesundheitsdiagnostik und die Arzneimittelforschung, hat in nur vier Monaten, seit März 2020, erfolgreich einen vollautomatischen Deep-Learning-Prozess zum Nachweis von COVID-19-infizierten Bereichen entwickelt. Die Technik kann Fehldiagnosen von Labortests verhindern und zum Beispiel Lungenentzündungen von COVID-19-Fällen unterscheiden.Die entsprechende Studie von Aladdin Healthcare Technologies SE wurde in IEEE Access, einer Fachzeitschrift des Institute of Electrical and Electronics Engineers veröffentlicht: https://ieeexplore.ieee.org/document/9127422COVID-19 Erkrankungen können tödlich verlaufen, da die Lungenbläschen erheblich geschädigt werden und es zu Atemversagen kommen kann. Das Sterberisiko liegt in China bei 4,03 %. Die höchsten Werte traten bisher in Algerien (13,04 %) und in Italien (12,67 %) auf.Labortests, z. B. mit Hilfe der reversen Transkriptionspolymerase-Kettenreaktion (RT-PCR), sind bisher der Goldstandard für die klinische Diagnose, können aber falsch negative Ergebnisse liefern. In der Pandemie kann ein Mangel an Testressourcen den Befund und die Behandlung verzögern. Unter solchen Umständen hat sich die Thorax-Computer Tomographie zu einem wertvollen Instrument sowohl für die Diagnose als auch für die Prognose von COVID-19-Patienten entwickelt.Die Aladdin-Methode minimiert die Anforderungen an die manuelle Kennzeichnung von CT-Bildern und ermöglicht gleichzeitig einen genauen Nachweis einer Infektion. Sie unterscheidet COVID-19 von Nicht-COVID-19-Fällen.Wade Menpes-Smith, CEO von Aladdin Healthcare Technologies SE, sagt: "Auf Basis der vielversprechenden Ergebnisse, die qualitativ und quantitativ erzielt wurden, können wir uns einen breiten Einsatz der von uns entwickelten Technik in groß angelegten klinischen Studien vorstellen. Dies zeigt, welche hochentwickelten Fähigkeiten Aladdin hat, um auch in Notsituationen hervorragende AI-Lösungen zu liefern. Die Entwicklung wird der Initiative für innovative Medikamente (IMI) als Teil des DRAGON-Projekts zur Bekämpfung von COVID-19 zur Verfügung gestellt werden."Über Aladdin Healthcare Technologies SE Aladdin Healthcare Technologies SE (und seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Aladdin Healthcare Technologies Ltd.) ist ein führender Hersteller von Anwendungen für die KI-Gesundheitsdiagnostik und die Arzneimittelforschung, die sowohl die Diagnose von Krankheiten im Frühstadium als auch den gesamten Prozess der Arzneimittelforschung beschleunigen können. Aladdins Fokus liegt auf altersbedingten Krankheiten, darunter auch Alzheimer-Erkrankung, wobei die Technologie auch bei weiteren Indikationen wie dem Coronavirus und COVID-19 angewendet wird. Dabei arbeitet Aladdin mit zahlreichen Partnern innerhalb des globalen Gesundheitssystems zusammen, um gezielte Informationen wie Genom-, Tabellen-, MRT-, PET-, Kognitions- und weitere Daten zum Lebensstil von Patienten vertraulich und sicher zu erheben. Diese Datensätze werden dann analysiert und zur Entwicklung proprietärer KI-Tools verwendet, die den Fachleuten im Gesundheitswesen helfen können, altersbezogene Krankheiten genauer und effizienter zu diagnostizieren. Das neue Diagnoseverfahren ermöglicht außergewöhnliche Zeit- und Kosteneinsparungen im Gesundheitswesen. Darüber hinaus wird die Plattform zur Entdeckung von Arzneimitteln, zur Beschleunigung der Arzneimittelentwicklung, bei klinischen Studien und bei der genaueren Einschätzung der Forschungsergebnisse von Pharmaunternehmen eingesetzt.Website Link: www.aladdinid.com GSIN: A12ULL ISIN: DE000A12ULL2 TICKER SYMBOL: NMIFür weitere Informationen:Aladdin Healthcare Technologies Ltd. 24-26 Baltic Street West London EC1Y 0UR Phone +44 7714 719696 Email: info@aladdinid.comPressekontakt: CROSS ALLIANCE communication GmbH Sara Pinto Phone +49 89 1250 90330 Email: pi@crossalliance.de www.crossalliance.de20.07.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Sprache: Deutsch Unternehmen: Aladdin Healthcare Technologies SE Unter den Linden 10 10117 Berlin Deutschland Telefon: 030 700140449 E-Mail: info@aladdinid.com Internet: www.aladdinid.com ISIN: DE000A12ULL2 WKN: A12ULL