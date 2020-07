Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Göttingen (pta005/20.07.2020/08:00) - "Das MegaFan-Projekt ist eine innovative und universelle Marke, die aus der Leidenschaft für den Sport und Fussball entstanden ist und seither durch zahlreiche Ideen und Partnerschaften gewachsen ist. MegaFan entstand mit der Motivation, das geniale Live-Event-Marketing für originäres und lizenziertes Fan-Merchandising zu nutzen und in einem "Flagship-Store" im gesamten asiatischen Markt in einem eigens entwickelten Shop-in-Shop-System über TMall mit eigener Bezahlmöglichkeit den MegaFanCoin anzubieten! Die multifunktionale und modular erweiterbare MegaFanApp beinhaltet den Shop und bietet eine skalierbare Plattform für Sport und Fußballfans, zukünftig auch für Fans aller Sportarten und Künstler/Bands, die innovative Services zur Faninteraktion und Fanbindung kombiniert. "- Die Heroes wird dabei aber vor allem die Konkurrenz im Sport-Merchandising ausstechen. Womit? Vor allem mit Dingen, von denen Fans nicht wussten, dass sie diese überhaupt benötigen. Praktisch gesehen wollen wir es den drei Zielgruppen - Fans; Vereine, Sportler und Marken - erleichtern, eine gemeinsame Plattform zu haben, die allen ihren Bedürfnissen gerecht wird und sie entsprechend belohnt. Unsere größere Vision ist es, die Fan-Bindungsplattform für die Sport- und Unterhaltungsindustrie zu werden, wobei sie der Leuchtturm für all diese Gruppen sein wird, der zu ihrem Vorteil sein und genutzt werden kann. Die digitale Sportlandschaft ist unübersichtlich. Die Fans müssen sich auf verschiedene Plattformen begeben, um Fragmente von Informationen über ihre Lieblingsmannschaften oder Idole zu erhalten, und es gibt nicht viel, was sie dafür zurückbekommen. Das ändern wir jetzt. Wir geben ihnen einen Ort, an dem sie alles tun können, und wir belohnen sie für ihr Engagement auch mit einem Treueprogramm. Wir wissen, dass die Menschen in anderen Branchen zunehmend nach Komplettlösungen suchen, und wir werden dies der internationalen Sportgemeinschaft bieten.



(Ende)



Aussender: Heroes AG Adresse: Nonnenstieg 35, 37075 Göttingen Land: Deutschland Ansprechpartner: Natella Kokaya E-Mail: ir@heroes-ag.de Website: heroes-ag.de



ISIN(s): DE000A0B9VF9 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1595224800227



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJuly 20, 2020 02:00 ET (06:00 GMT)





HEROES AG-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de