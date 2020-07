Campbell, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Das renommierte italienisches Fashion-Label arbeitet mit Centric Software® zusammen, um innovative Technologie mit traditioneller Handwerkskunst zu verbindenSalvatore Ferragamo, die namhafte italienische Fashion- und Luxusmarke, setzt ab sofort auf Centric Product Lifecycle Management (PLM). Centric Software® bietet die innovativsten Enterprise-Lösungen für Unternehmen aus den Bereichen Fashion, Retail, Schuhe, Outdoor, Luxusartikel und Konsumgütern, mit denen diese Unternehmen die strategischen und operativen Ziele ihrer digitalen Transformation erreichen können.Salvatore Ferragamo wurde 1927 gegründet und zählt zu den Weltmarktführern in der Luxusbranche. Die Unternehmensgruppe ist im Design, in der Produktion und im Verkauf von Schuhen, Lederwaren, Bekleidung, Seidenprodukten und anderen Accessoires tätig. Auch Damen- und Herrendüfte zählen zur Produktpalette, ebenso wie Brillen und Uhren, die von Lizenznehmern hergestellt werden.Die Einzigartigkeit und Exklusivität des Portfolios und die perfekte Mischung aus Stil, Kreativität und Innovation, gepaart mit Qualität und überlegener traditioneller Handwerkskunst "Made in Italy" sind seit jeher die Markenzeichen von Salvatore Ferragamo.In dem Bestreben, der handwerklichen Tradition einen modernen Touch zu verleihen, startete das Label seine Initiative "Innovation and Tradition, Together". Als Teil dieser Initiative wollte man auch in eine PLM-Lösung investieren."Unsere Hauptziele waren die größtmögliche Transparenz in der Produktentwicklung, die Optimierung der Design- und Fertigungsprozesse in Übereinstimmung mit modernen Best Practices sowie die Einrichtung einer Plattform, die den Teams eine bessere Zusammenarbeit ermöglicht", so James Ferragamo, Brand, Product and Communication Director bei Salvatore Ferragamo."Salvatore Ferragamo ist ein familiäres Unternehmen, in dem Kreativität von entscheidender Bedeutung ist. Dementsprechend wollten wie auch die Produktivität steigern. Wir haben uns mehrere PLM-Lösungen angeschaut. Wir suchten nach einem leistungsstarken Out-of-the-Box-System, das unseren Teams die nötige Zeit geben sollte, sich auf die Kreativität und Kunden zu konzentrieren, statt auf Verwaltungsaufgaben und die Dateneingabe in mehreren Tools.Mit der digitalen Plattform können unsere Teams jetzt mit den ambitionierten Zeitvorgaben Schritt halten. Außerdem wird die Innovation bei Salvatore Ferragamo unterstützt, wobei handwerkliche Tradition und Digitalisierung Hand in Hand gehen.""Wir freuen uns sehr, Salvatore Ferragamo als neuen Kunden unserer PLM-Lösung begrüßen zu dürfen", sagt Chris Groves, President und CEO von Centric Software. "Salvatore Ferragamo ist eine Ikone in der italienischen Fashion. Wir fühlen uns geehrt, die Initiativen zur digitalen Transformation des Labels voranzutreiben und den weiteren Erfolg in der Zukunft zu unterstützen."Demo anforden (http://www2.centricsoftware.com/l/35842/2018-11-21/rw7kx6)Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1216243/Centric_Software_Salvatore_Ferragamo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/770629/Centric_Software_Logo.jpgPressekontakt:Centric Software: Nord- und Südamerika: Jennifer Forsythejforsythe@centricsoftware.comEuropa: Kristen Salaun Batbyksalaun-batby@centricsoftware.com+33-(0)6-87-88-23-22Asien: Lily Donglily.dong@centricsoftware.comOriginal-Content von: Centric Software, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122902/4656399