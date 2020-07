Auf den bislang erfolglosen EU-Sondergipfel wegen der Corona-Hilfen und die am frühen Morgen veröffentlichten Junizahlen zur japanischen Handelsbilanz reagierte der Goldpreis kaum.In der Vorwoche überraschten die chinesischen Handelsbilanzdaten positiv. In Japan sieht die Lage anders aus. So fielen die japanischen Exporte gegenüber den vergleichbaren Vorjahreszahlen mit 26,2 Prozent stärker als prognostiziert zurück. Bei den Importen wurde ein Minus von 14,4 Prozent p.a. gemeldet. Wichtige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...