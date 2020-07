The Grounds Real Estate Development AG hat Jacopo Mingazzini als weiteres Vorstandsmitglied gewonnenDGAP-Ad-hoc: The Grounds Real Estate Development AG / Schlagwort(e): Personalie The Grounds Real Estate Development AG hat Jacopo Mingazzini als weiteres Vorstandsmitglied gewonnen20.07.2020 / 08:26 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 MarktmissbrauchsverordnungThe Grounds Real Estate Development AG hat Jacopo Mingazzini als weiteres Vorstandsmitglied gewonnenBerlin, den 20.07.2020 - Der Aufsichtsrat der The Grounds Real Estate Development AG (ISIN: DE000A2GSVV5) hat in seiner heutigen Sitzung mit Wirkung zum 1. August 2020 Herrn Jacopo Mingazzini, Immobilienökonom EPS, zum weiteren Vorstand der Gesellschaft bestellt. Herr Mingazzini war von 2012 bis März 2020 langjähriger Vorstand der im Prime-Standard notierten ACCENTRO Real Estate AG, dem deutschen Marktführer in der Wohnungsprivatisierung, und 21 Jahre Geschäftsführer der 1999 von ihm gegründeten Tochtergesellschaft ACCENTRO GmbH.Thomas Prax, der die Gesellschaft seit Mitte des Jahres 2018 bis Anfang des laufenden Jahres als Alleinvorstand geleitete hatte, scheidet im gegenseitigen Einvernehmen zum 31.07.2020 aus dem Vorstand aus.Jacopo Mingazzini und Arndt Krienen (Vorstand seit März 2020) führen The Grounds zukünftig gemeinsam als gleichberechtigte Vorstände.Kontakt: The Grounds Real Estate Development AG Arndt Krienen / Thomas Prax, Vorstände Leipziger Platz 3, 10117 Berlin T. +49 (0) 30 2021 6866 F. +49 (0) 30 2021 6849 E-Mail: info@thegroundsag.com Web: www.thegroundsag.comEnde der Ad-hoc-Mitteilung20.07.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: The Grounds Real Estate Development AG Leipziger Platz 3 10117 Berlin Deutschland Telefon: 030 2021 6866 Fax: 030 2021 6489 E-Mail: info@thegroundsag.com Internet: www.thegroundsag.com ISIN: DE000A2GSVV5 WKN: A2GSVV Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, München EQS News ID: 1096913Ende der Mitteilung DGAP News-Service1096913 20.07.2020 CET/CEST