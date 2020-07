Von Giulia Petroni

BARCELONA (Dow Jones)--Der französische Ölmulti Total hat seine Umwandlung in eine Societas Europaea vollzogen und notiert ab sofort als Total SE an der Börse. Die Umwandlung war im Mai von den Aktionären beschlossen worden. Total erklärte, am ISIN-Code und den Kürzeln ändere sich nichts.

July 20, 2020

