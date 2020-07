Am Donnerstag hob das Analysehaus RBC sein Kursziel zwar von 165 auf 175 Euro an, beließ die Allianz jedoch auf "Underperform". Als Begründung gaben die Analysten an, dass die Zahlen der europäischen Versicherer für das erste Halbjahr schwach ausfallen dürften. Auch die Investmentbank Barclays sieht derzeit eine erhöhte Unsicherheit für den Versicherungssektor und belässt die Allianz demzufolge auf "Equal Weight", erhöht das Kursziel aber von 200 auf 204 Euro. EUWAX ____________________________________________________________________________ ...

