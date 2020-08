In der jüngsten Vergangenheit war am Devisenmarkt häufig von einer Dollar-Schwäche zu hören - und das obwohl der US-Dollar sich in der Vergangenheit in Krisen oftmals besser als andere Währungen schlug. Steht dem Dollar ein Crash bevor?? Dollar schwächelt während Corona-Krise? Verschiedene Faktoren, die die Dollar-Schwäche begünstigen? Analyst: Wenn das Vertrauen verloren geht, könnte es zu einem Einbruch kommenDer ICE US-Dollar-Index, der den Wert des US-Dollars innerhalb eines ...

Den vollständigen Artikel lesen ...