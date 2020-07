NEUBIBERG/HAMBURG (dpa-AFX) - Der Wind- und Solarparkbetreiber Encavis hat für einen seiner Fonds einen weiteren französischen Windpark gekauft. Encavis Asset Management habe den Windpark "Senonnes" mit einer Leistung von 11,5 Megawatt im Nordwesten Frankreichs erworben, wie die Vermögensverwaltungstochter des SDax -Konzerns am Montag in Neubiberg mitteilte. Die Anlagen würden in das Portfolio eines Spezialfonds Encavis eingebracht. Finanzielle Details wurden nicht genannt. Mit der Transaktion habe man das Fondsportfolio weiter regional diversifiziert, sagte Karsten Mieth, Vorstand der Encavis Asset Management./ssc/mis/men

