Von Giulia Petroni

PARIS (Dow Jones)--Der Brillenhersteller Essilor-Luxottica hat rechtliche Schritte gegen die Optikerkette Grandvision eingeleitet, die er mehrheitlich übernehmen will. Essilor-Luxottica will mit juristischen Mitteln erfahren, wie Grandvision während der Coronavirus-Krise seine Geschäfte geführt hat. Der französisch-italienische Konzern teilte mit, er habe vor einem Bezirksgericht in Rotterdam Klage eingereicht, da Grandvision auf mehrere Informationsanfragen nicht reagiert habe.

"Damit soll beurteilt werden, wie Grandvision den Geschäftsverlauf während der Covid-19-Krise bewältigt hat und inwiefern Grandvision seine Verpflichtungen aus dem Support-Vertrag verletzt hat", so Essilor-Luxottica.

Grandvision betreibt in Deutschland die Apollo-Kette. Das Unternehmen erklärte in Reaktion auf die Klage, dass es den Forderungen von Essilor-Luxottica "entschieden ablehnt" und zuversichtlich ist, dass die Ansprüche vor Gericht abgewiesen werden.

Essilor-Luxottica hatte vor einem Jahr angekündigt, 76,72 Prozent der Grandvision-Anteile für je 28 Euro von der Holdinggesellschaft HAL Trust übernehmen zu wollen. Die Bewertung von Grandvision läge bei 7,12 Milliarden Euro.

Die Europäische Kommission hatte im Februar ein Kartellverfahren wegen der geplanten Übernahme eingeleitet. Sie befürchtet, dass der Zusammenschluss den Wettbewerb im Großhandel für Brillengläser und Brillengestelle sowie im Einzelhandel für augenoptische Produkte verringern könnte. Eine Entscheidung soll bis zum 27. August fallen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/rio

(END) Dow Jones Newswires

July 20, 2020 02:24 ET (06:24 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.