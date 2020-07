Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts006/20.07.2020/08:45) - Content ist eines jener Zauberworte, die durch Marketing und Werbung geistern und nur die wenigsten auch konsequent zum Einsatz bringen. Content-Marketing oder auch Inbound-Marketing widerspricht der landläufigen These, dass in der heutigen Zeit nicht mehr gelesen wird. Falsch! Es wird heute mehr gelesen als jemals in der Menschheitsgeschichte zuvor. Und genau das macht sich Content-Marketing zunutze. Mithilfe von "ausführlichen" Texten, Bildern, aber auch Videos und Audios, wird die Zielgruppe nicht nur einfach erreicht sondern - informiert und vom Kauf, Bestellung oder Buchung überzeugt. "Content-Marketing ist nichts anderes als das gute alte Verkaufsgespräch, aber in neuem Gewand - und online. Dabei ist Kontinuität entscheidend - egal, ob bei der detaillierten Beschreibung von Produkten im Online-Shop (siehe Amazon) oder in der Unternehmens-Kommunikation über Online-PR und Social Media. Texte sind das neue Gold im Verkauf. Aber Achtung: Nur Texte und Content, die dem Leser einen Nutzen bringen," so Werbetherapeut, Werbetexter, Bestsellerautor und Coach Alois Gmeiner. https://www.werbetherapeut.com/ Content und Keywords sind echte Power-Instrumente zur Meinungsmache und Kundengewinnung Gute und detailreiche Informationstexte enthalten viele relevante Keywords und machen ein Produkt oder Unternehmen auf Google erst findbar. Contenttexte sind daher nicht nur geeignet, um das Image einer Marke aufzubauen, sondern tatsächlich, um neue Kunden zu gewinnen und den Verkauf anzukurbeln. Egal, ob im B2B oder im Consumerbereich. Es ist daher auch als Unterstützung für das Performance-Marketing und den Erfolg der Verkaufsabteilung entscheidend, um neue Kunden zu generieren, die man bisher entweder nicht gut oder gar nicht kennt. Gmeiner: "Ich empfehle gute und informative Texte, Texte, Texte. Je mehr, desto besser. Damit ist auch Amazon groß geworden. Je besser Produkte und Dienstleistungen beschrieben werden, desto mehr Vertrauen hat der Kunde zum Produkt und desto mehr wird auch gekauft, gebucht oder bestellt." Was kann mit Content-Marketing erreicht werden? - Produkterklärung und Produkteinsatz erklären - Markenbewusstsein schaffen - Markenbekanntheit steigern - Problemlösungen bieten - Kundenbindung fördern - Bekanntheit steigern - Neue Kunden ansprechen - sich als Experte positionieren - mehr Presseerwähnungen - Interviewanfragen bekommen - SEO verbessern - mehr Zugriffe auf HP - Neukundengewinnung - Umsatzsteigerung Wer sich heute über ein Produkt oder über eine bestimmte Problemstellung informieren will, der googelt. Das bedeutet, dass sich auch das Marketing verändert hat. Heute gewinnen auch kleine Anbieter, wenn sie den potentiellen Kunden dort erreichen, wo er am empfindlichsten ist. Bei seiner Lust nach der Lösung seines ganz bestimmten Problems. Problemlösung war immer schon Hauptaufgabe des Marketings. Heute übernimmt Content-Marketing, oder auch Inbound-Marketing die Aufgabe, mithilfe von Texten, Bildern, aber auch Videos und Audios die Zielgruppe nicht nur zu erreichen, sondern auch zu informieren. "Daher werden Tutorial-Videos oder Videos, die Produkte in der Anwendung zeigen, von Tausenden oder oft von Millionen Menschen gesehen und gute Infos über Problemlösungen von vielen Menschen gelesen. Das steuert nicht nur die Markenbekanntheit von Produkten und Unternehmen, sondern beeinflusst auch die Kaufentscheidung ungemein. Aber Content bedeutet Arbeit und daher gute Texter, die kontinuierlich gute Inhalte in Text oder Video für Homepage, Facebook, Online-PR und YouTube erstellen", so Werbetherapeut, Werbetexter, Bestsellerautor und Coach Alois Gmeiner, der mittels Online-PR eine weite Verbreitung und Zehntausende Leser für Content erreicht: https://www.werbetherapeut.com/angebote/online-pr-o-o-pr/ Keine Angst vor langen Texten - wenn sie informativ sind "In meinen Büchern habe ich immer gegen die sogenannten Werbegurus gewettert, die kurze Texte fordern. Quatsch! Wir lesen ja auch noch immer Romane oder Sachbücher mit Hunderten Seiten. Daher ist nur das Interesse wichtig, dass diese Texte auslösen. Als der relevante Informationsgehalt und die Reaktion, die dieser Text auslöst. Denn trotz massenhafter Content-Distribution, generieren viele Unternehmen keine neuen Kunden und keine Umsätze mit ihren Inhalten", so Gmeiner. "Dafür gibt es einen klaren Grund: Weil es 08/15-Bla-bla-bla-Texte sind, die niemanden interessieren. Texte werden meist nur für die Web-Crawler von Google und nicht für echte Menschen, für echte Kunden geschrieben. Falsch! Google goutiert und bewertet immer mehr echten Mehrwert-Content." Content-Texte nach dem Hänsel-und-Gretel Prinzip verkaufen Eine klare Strategie im Content-Marketing und monatlich kontinuierliche und vor allem relevante Aussendungen, Postings, E-Books, Blogs, Videos und Audios sind der Weg zum dauerhaften Erfolg. Der Werbetherapeut berät, wie das einfach und kostengünstig funktionieren kann. "Beim Hänsel-und-Gretel-Prinzip geht es darum, relevante und wichtige Spuren im Internet zu hinterlassen. Spuren legen im Internet bedeutet nichts anderes als Content! Und Content bedeutet, Sie wissen es bereits: Texte!" Der Werbetherapeut verfasst kontinuierlich genau diese relevanten und keywordgespickten Informations-Texte für Unternehmen und deren Facebook-Content, Social Media, Homepages, Online-Shops, Online-PR, E-Books, Bücher und Pressearbeit. Infos zu Content-Erstellung unter: https://www.werbetherapeut.com/angebote/monatliche-beratungen/ (Ende) Aussender: Der Werbetherapeut Ansprechpartner: Alois Gmeiner Tel.: +43 1 33 20 234 E-Mail: werbetherapeut@chello.at Website: www.werbetherapeut.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200720006

