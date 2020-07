BERLIN (Dow Jones)--Der Deutsche Landkreistag hat ein Förderprogramm zur Linderung der Corona-Folgen in deutschen Innenstädten gefordert. "Corona hat verschiedene schwierige Entwicklungen in den größeren Städten, aber auch in der Wirtschaftsstruktur der Landkreise beschleunigt", sagte Landkreistag-Präsident Reinhard Sager der Funke-Mediengruppe. Er verlangte Nutzungskonzepte für freiwerdende Immobilien in Innenstadtlagen und eine Digitalisierungsoffensive im ländlichen Raum.

"Das Wegbrechen vieler Karstadt-Filialen ist natürlich schmerzlich, die kleinen und mittelständischen Unternehmen überall im Land sind aber mindestens ebenso wichtig", betonte der Landrat des Kreises Ostholstein. Die Stoßrichtung einer entsprechenden Grünen-Initiative sei richtig. Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckart hatte Investitionen in Milliardenhöhe gefordert, um Innenstädte in der Corona-Krise wieder zu beleben.

Zustimmung kam auch vom Städte- und Gemeindebund. "Viele Geschäfte müssen schließen, Kaufhausketten ziehen sich zurück", sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg der Mediengruppe und verwies auf eine Schätzung des Handelsverbands HDE, wonach bis zu 50 000 Geschäften für immer schließen müssten. "Vor diesem Hintergrund ist es richtig und wichtig, ein Aktionsprogramm zur Belebung der Innenstädte zu konzipieren", erklärte er. Die Kommunen müssten in der Lage sein, "Leerstände gegebenenfalls selbst zu erwerben und einer neuen Nutzung zuzuführen".

