Die Kunden von Costco (WKN: 888351) verlassen sich darauf, dass das Warenhaus mit Clubmitgliedschaft immer die besten Angebote für Alltagsprodukte liefert. Langfristig orientierte Investoren sind ebenfalls auf den Geschmack gekommen - sie wenden sich allerdings an die Aktie. Beständiges Wachstum - selbst in einer Branche mit hauchdünnen Margen - kann sich mit der Zeit ziemlich lohnend auswirken. Wahrscheinlich waren nur die wenigsten beim Börsengang von Costco dabei. Die Kette ging am 5. Dezember ...

