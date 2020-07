NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat British American Tobacco von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 4800 auf 3000 Pence gesenkt. Einige große Tabakkonzerne hätten zuletzt ihre Prognosen für dieses Jahr zurückgeschraubt und dafür Druck in verschiedenen Geschäftsfeldern oder Märkten wie Großbritannien, Deutschland oder Australien angeführt, schrieb Analyst Owen Bennett in einer am Montag vorliegenden Studie. Diese Aspekte könnten auf kurze Sicht nicht ignoriert werden, wenngleich er die Branche langfristig weiter positiv einschätze. Bei BAT bereitet dem Experten unter anderem die hohe Bewertung der Aktie Sorgen./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2020 / 18:18 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2020 / 00:01 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0002875804

