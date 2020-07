Mit dem planmäßigen Auslaufen seines Mandates als Vorstandsvorsitzender der ARAG SE ist Dr. Dr. h. c. Paul-Otto Faßbender in das Aufsichtsgremium des Konzerns gewechselt. In seiner Sitzung vom 07.07.2020 wählte der Aufsichtsrat den Unternehmer zu seinem neuen Vorsitzenden. Der Mehrheitsaktionär des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...