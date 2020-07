Privatplatzierungen, also die nichtöffentliche Emission von Vermögenswerten und Aktien, sind ein bedeutendes Thema in der Bergbaubranche. Nachdem in den letzten Wochen schon Cabral Gold Inc. (Gold) und Oroco Resource Corp (Kupfer) Aktienpakete ausgegeben haben, zieht nun Medgold Resources Corp. (TSX-V: MED, WKN DE: A1W9Z3, ISIN: CA58436R2019) nach. Wie das Unternehmen mit Sitz in Vancouver am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...