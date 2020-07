Original-Research: ERWE Immobilien AG - von GSC Research GmbHEinstufung von GSC Research GmbH zu ERWE Immobilien AGUnternehmen: ERWE Immobilien AG ISIN: DE000A1X3WX6Anlass der Studie: Zahlen erstes Quartal 2020 Empfehlung: Kaufen seit: 20.07.2020 Kursziel: 4,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: Erstanalyse Analyst: Jens NielsenKeine größeren Effekte aus Corona-Krise erwartet Die ERWE Immobilien AG konnte für das abgelaufene Geschäftsjahr 2019 ebenso wie für das vorangegangene Rumpfgeschäftsjahr 2018 deutliche Gewinne ausweisen. Diese resultierten jedoch maßgeblich aus signifikanten Bewertungserhöhungen im Immobilienbestand. Bei eher moderat geschätzten zukünftigen Bewertungsergebnissen gehen wir daher für 2020 und 2021 zunächst von Verlusten aus. Dies erachten wir jedoch nicht als negativ, da sich die Gesellschaft momentan noch in der Anfangsphase des für die kommenden drei bis fünf Jahre geplanten Aufbaus eines Immobilienportfolios im Wertvolumen von 0,5 bis 1,0 Mrd. Euro befindet. Der zunehmende Bestandsaufbau sowie die Hebung von Wertsteigerungspotenzialen durch Revitalisierung und Neupositionierung der Objekte sollte sich dann in den kommenden Jahren auch in sukzessive steigenden Ergebnissen widerspiegeln. Hier kann ERWE bereits jetzt mit teilweise deutlichen Verringerungen der Leerstandsquoten sowie der Akquirierung bonitätsstarker Mieter - auch aus dem Bereich der öffentlichen Hand - einen eindrucksvollen Track-Record vorweisen. Dabei profitiert das Unternehmen auch maßgeblich von der jahrzehntelangen Branchenerfahrung und weit über den Immobiliensektor hinausgehenden hervorragenden Vernetzung der beiden Vorstände Axel Harloff und Rüdiger Weitzel, die zuvor unter anderem für die ADLER Real Estate AG bzw. die DIC Asset AG tätig waren. Positiv werten wir in diesem Zusammenhang auch, dass beide Herren mittelbar mit jeweils 33,7 Prozent der Aktien hinter dem Unternehmen stehen. Weitere 24,1 Prozent werden direkt oder indirekt durch den bekannten Immobilieninvestor Karl Ehlerding bzw. dessen Familie gehalten. Zudem wurde das Vorstandsteam mit Wirkung zum 01. April durch Christian Hillermann verstärkt. Hillermann, der bereits seit drei Jahren für Finanzierungen und Investor Relations für die Gesellschaft tätig war, zeichnet auch weiterhin für diese Ressorts sowie zusätzlich für den Bereich Finanzen verantwortlich. Er verfügt über einen umfangreichen Erfahrungsschatz aus vergleichbaren Tätigkeiten für diverse namhafte börsennotierte Aktiengesellschaften sowie für sein eigenes Beratungsunternehmen. Vor diesen Hintergründen sind wir insgesamt überzeugt, dass die ERWE Immobilien AG gut positioniert ist, um sich mit ihrem Geschäftsmodell erfolgreich im Markt zu etablieren. Zudem ist die Gesellschaft mit einer Eigenkapitalquote von knapp 32 Prozent zum 31. März sowie einer aus der erfolgreichen Platzierung der ersten Unternehmensanleihe resultierenden Cash-Position von aktuell noch rund 30 Mio. Euro solide aufgestellt, um auch die aufgrund der Corona-Krise derzeit unruhigeren Zeiten gut überstehen zu können. Krisenresilient wirkt sich dabei auch gerade aktuell die infolge der betriebenen Mischnutzungskonzepte im Gegensatz zu einigen Wettbewerbern gestreute Risikostruktur aus. Dementsprechend kann der Vorstand auch bis jetzt über keine nennenswerten Auswirkungen der Krise berichten und geht davon aus, dass dies auch so bleiben wird. Die derzeitige Investitions- und Wachstumsphase des Unternehmens dürfte auf Basis unserer Schätzungen zunächst noch durch Verluste geprägt sein. Daher wird eine Bewertung der ERWE-Aktie anhand von Umsatz- oder Ertragskennziffern den Perspektiven der Gesellschaft unseres Erachtens nicht gerecht. Deshalb stellen wir unsere Anlageempfehlung auf den publizierten inneren Wert (NAV) nach EPRA ab, da dieser den Wert des Portfolios abbildet und damit unserer Meinung nach die deutlich geeignetere Bewertungskennzahl darstellt. Auf Basis des zum 31. März gemeldeten NAV von 4,12 Euro sehen wir den fairen Wert des Papiers daher unter Berücksichtigung eines gewissen Sicherheitsabschlags bei rund 4,00 Euro. Dementsprechend stufen wir die Aktie des Immobilienspezialisten in unserer Erstanalyse bei einem Kursziel von 4,00 Euro mit 'Kaufen' ein.Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/21225.pdfKontakt für Rückfragen GSC Research GmbH Tiergartenstr. 17 D-40237 Duesseldorf Tel.: +49 (0) 211 / 179 374 - 26 Fax: +49 (0) 211 / 179 374 - 44 Buero Muenster: Postfach 48 01 10 D-48078 Muenster Tel.: +49 (0) 2501 / 440 91 - 21 Fax: +49 (0) 2501 / 440 91 - 22 Email: info@gsc-research.de Internet: www.gsc-research.deübermittelt durch die EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.