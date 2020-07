FRANKFURT (Dow Jones)--BASF und Evonik beteiligen sich mit ihren Venture-Capital-Einheiten an einem chinesischen Start-up-Unternehmen, das sich auf digitale Lösungen in der Schweinehaltung spezialisiert hat. Als dritter Beteiligter ist das chinesische Unternehmen Shenzhen Sinoagri E-Commerce an Bord, wie beide Unternehmen mitteilten.

SmartAHC wurde 2014 von Absolventen der Universität Nanyang gegründet und hat Überwachungsgeräte und Software entwickelt, mit denen sich die Effizienz landwirtschaftlicher Betriebe steigern und das Tierwohl verbessern lässt.

Mit Hilfe von Sensoren, Kamerasystemen und Künstlicher Intelligenz können Schweinezüchter Probleme im Stall frühzeitig erkennen und schnell geeignete Maßnahmen ergreifen. Dazu gehören das gezielte Verabreichen von Medikamenten, die Anpassung des Futters und die Isolierung kranker Tiere.

"Diese Investition bietet uns Einblicke in neu entstehende Technologien, die für eine nachhaltige Tierernährung von hoher Relevanz sind", sagte Bernhard Mohr, der Leiter der Venture Capital-Einheit von Evonik. China ist weltgrößter Erzeuger und Verbraucher von Schweinefleisch. Angaben zu den Details der Beteiligung wurden nicht gemacht.

