Alphabet (WKN:A14Y6F)(WKN:A14Y6H) sagt, dass seine Google-Abteilung eine große Wette auf das digitale Wachstum Indiens eingehen wird, indem sie in den nächsten fünf bis sieben Jahren 10 Milliarden US-Dollar in dieses Land investieren wird. In seiner Rede zum jährlichen Webcast Google für Indien sagte CEO Sundar Pichai: "Wir werden dies durch eine Mischung aus Kapitalbeteiligungen, Partnerschaften und Investitionen in den Betrieb, die Infrastruktur und das Ökosystem erreichen". Ein Land mit riesigem ...

