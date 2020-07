NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Microsoft vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal von 200 auf 240 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Software-Konzern dürfte angesichts der Corona-Krise anhaltend stark abgeschnitten haben und sich wie üblich konservative Ziele setzen, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Montag vorliegenden Studie. Gleichwohl stiegen nun die Umsetzungsrisiken deutlich, da sich die Aktien seit Jahresbeginn besser als der Markt geschlagen hätten und nun so hoch wie seit fast zwanzig Jahren nicht mehr bewertet seien./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2020 / 19:08 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2020 / 19:08 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US5949181045

