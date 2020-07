Philips-Quartalszahlen sorgen für Kursauftrieb

Die Aktie von Philips (WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538) ist am Montagvormittag mit einem deutlichen Plus von zweitweise rund zwei Prozent in den Handel gestartet. Für Kursauftrieb sorgten die neusten Geschäftszahlen zum zweiten Quartal, die nicht so schlecht ausfielen wie gedacht.

Im Zeitraum April bis Juni 2020 ist der Umsatz um sechs Prozent auf 4,4 Mrd. Euro gefallen. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verringerte sich um fast ein Viertel auf 418 Mio. Euro.

Zahlen besser als befürchtet

Diese Zahlen zeigen, dass der niederländische Medizintechnikkonzern von der Coronavirus-Pandemie nicht so hart getroffen wurde wie befürchtet worden ist. Denn die Analysten gingen von deutlich schwächeren Geschäftszahlen aus.

