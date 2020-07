Zum dritten Mal in Folge scheitert der DAX an den 13.000 Punkten. Corona, USA-China-Konflikt, Berichtssaison - es gibt viele Fallstricke. Positiv: Biontech steigen kräftig - Liefervereinbarung mit Großbritannien In Schweden legen Enzymatica 70 Prozent zu. Wirecard fliegt womöglich im August aus dem DAX Antje Erhard berichtet von der Frankfurter Börse Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv ?? Folgt uns hier:?? ?? Facebook: https://de-de.facebook.com/aktionaer/ ?? Twitter: https://twitter.com/aktionaer ?? Instagram: https://www.instagram.com/deraktionaer/