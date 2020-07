Elektromobilität steht derzeit bei den Anlegern hoch im Kurs. Den Hype um Tesla, Nio und Nikola will Fisker nutzen. Das Elektroauto-Start-Up will im vierten Quartal an die Börse.Nikola-Aktien sind seit ihrem Debüt um mehr als 60 Prozent gestiegen. Die Papiere von Tesla, First Mover im Bereich der Elektromobilität, haben sich in diesem Jahr mehr als vervierfacht. Die Anteilscheine des chinesischen Elektroauto-Herstellers Nio kletterten vom März-Tief bei 1,98 Dollar auf 14,98 Dollar.

Den vollständigen Artikel lesen ...