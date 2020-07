Bereits seit mehreren Jahren arbeitet Google am Android-Nachfolger Fuchsia. Immer wieder landen die Builds in den Testlaboren von Sicherheitsunternehmen, beispielsweise Quarkslab. Die haben der sehr frühen Fuchsia-Version nun das Prädikat "Sicherheitsfestung" verpasst. Googles mobiles Betriebssystem Android soll sicherer werden. Das hat der Werbe- und Suchmaschinenriese sich 2016 vorgenommen und arbeitet seitdem am Nachfolger. Der basiert nicht mehr auf dem Linux-Kernel, sondern einem neuen, der Zircon heißt und laut Quarkslab deutlich sicherer ist. Das läge daran, dass es sich um einen Micro-Kernel handelt, der grundsätzlich weniger Angriffsfläche böte, so ...

