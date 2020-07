Die Aktienmärkte sind so was von stabil, sagt Robert Halver von der Baader Bank. Er geht sogar einen Schritt weiter: Im Herbst sollen die Kurse deutlich höher stehen als jetzt sogar. Auf welcher Basis? inmitten von Corona und einer Berichtssaison, die kaum Ansprüche stellt! Fragen von Antje Erhard an Robert Halver, Baader Bank. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv ?? Folgt uns hier:?? ?? Facebook: https://de-de.facebook.com/aktionaer/ ?? Twitter: https://twitter.com/aktionaer ?? Instagram: https://www.instagram.com/deraktionaer/