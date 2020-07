Der österreichische Baukonzern Strabag macht in Bulgarien beim größten Eisenbahnprojekt des Landes der vergangenen 50 Jahre mit. Ein Konsortium, an dem die Strabag 51 Prozent hält, hat einen 202 Mio. Euro schweren Auftrag für die Modernisierung einer elf Kilometer langen Strecke erhalten, wie die Strabag am Montag mitteilte.Dabei geht es um Los 3 der Strecke Elin Pelin-Kostenets, die mit dem lokalen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...