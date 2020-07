Der DAX hat vor wenigen Minuten die wichtige 13.000-Punkte-Marke übersprungen, das Niveau aber nicht ganz halten können. Wie bereits berichtet, liegt in diesem Bereich eine massive Widerstandszone, die der deutsche Leitindex nicht so einfach überspringen dürfte. Falls doch, wartet auf die Anleger ein rascher Anstieg in den Bereich von 13.200 bis 13.500 Zähler.Die Hoffnung auf einen Corona-Impfstoff treibt die Börsen nach oben. Das Biotech-Unternehmen BioNTech ist hier schon sehr weit fortgeschritten ...

