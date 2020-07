Neuer Bond für den KMU-Anleihemarkt? Die auf architektonisch hochwertige Projekte spezialisierte Euroboden GmbH prüft nach eigenen Angaben die Begebung einer neuen Unternehmensanleihe. Der Münchner Immobilienentwickler wird diesbezüglich die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG mit der Durchführung einer Management-Roadshow beauftragen. Eine endgültige Finanzierungsentscheidung soll laut Euroboden-Management auf Grundlage des Investoren-Feedbacks und des vorherrschenden Marktumfelds getroffen werden.

"Wir sind mit der Geschäftsentwicklung, die uns in unserem Geschäftsmodell bestärkt, zufrieden. Auch in Zeiten der Covid-19-Pandemie zeigt sich, dass Euroboden mit der Konzentration auf architektonisch hochwertigen Wohnraum in München und Berlin gut aufgestellt ist. Unsere breit diversifizierte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...