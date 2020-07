Die Hoffnung auf Abnahmevereinbarungen seines in der Entwicklung befindlichen SARS-CoV-2-Impfstoffs treiben Aktien von Moderna (WKN: A2N9D9) auf neue Höhen. So verhandle die US-Firma - wie auch BioNtech (WKN: A2PSR2) - mit der EU über Vorab-Kaufverträge, wie Reuters unter Berufung auf EU-Kreise berichtet. Dem Vernehmen nach sind die Gespräche seitens der EU mit Johnson & Johnson und Sanofi am fortgeschrittensten. Mit den Amerikanern wird über die Abnahme von 200 Millionen Impfstoffdosen diskutiert, ...

