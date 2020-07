(Mehr Details aus den Analystenstudien und zur Kursentwicklung)



FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Zuversicht von Analysten über Aixtrons anstehenden Quartalsbericht hat die Aktie des Spezialmaschinenbauers auf den höchsten Stand seit November 2018 katapultiert. Am späteren Montagvormittag gewann sie im leicht positiven Gesamtmarkt 7,8 Prozent auf 11,825 Euro. Sowohl Olivia Honychurch vom Analysehaus Liberum als auch Stephane Houri von der Investmentbank Oddo BHF hatten zuvor ihre Kursziele für den auf die Chipindustrie ausgerichteten Anlagenbauer angehoben und ihre Kaufempfehlung bekräftigt.



Damit hat sich der Wert der Papiere seit dem Corona-Crashtief von rund 6 Euro im März mittlerweile nahezu verdoppelt. An der Börse wird Aixtron nun mit mehr als 1,3 Milliarden Euro bewertet.



Honychurch erwartet zur Zahlenvorlage an diesem Donnerstag starke und auch breit gefächerte Auftragseingänge. Sie sollten das weitere Wachstum von Aixtron untermauern, schrieb sie. Alles in allem prognostiziert die Liberum-Analystin, dass die Auftragseingänge für 2020 am oberen Ende der vom Unternehmen angegebenen Spanne von 260 bis 300 Millionen Euro liegen werden. "Das wiederum dürfte das Wachstum von 2021 an beschleunigen." Entsprechend hob Honychurch ihre Schätzungen an und damit auch das Kursziel von bislang 12 auf nun 14 Euro.



Oddo-Analyst Houri, der sein Kursziel von 11 auf 13 Euro anhob, rechnet zwar virusbedingt mit schwächeren Umsätzen im zweiten Quartal. Aixtron dürfte dennoch die Jahresziele bestätigen. Diese sollte das SDax-Unternehmen in einem Umfeld, das weiterhin zahlreiche kurz- und langfristige Wachstumschancen biete, auch erreichen.



Eine Woche zuvor erst hatte sich auch die britische Investmentbank Barclays optimistisch zum anstehenden Geschäftsbericht geäußert und ihr Kursziel von 11,50 auf 13,50 Euro angehoben. Die meisten von ihm beobachteten Hardware-Unternehmen aus der Technologiebranche hätten die Virus-Krise im ersten Quartal gut überstanden und für das zweite Jahresviertel entweder das Erreichen der Talsohle oder weiter starke Resultate in Aussicht gestellt, hatte Analyst Andrew Gardiner geschrieben. Aixtron im Speziellen hatte er, wie nun auch Stephane Houri, die Erreichbarkeit der Jahresziele hervorgehoben.



Laut der Daten des dpa-AFX-Analyser empfehlen abgesehen von Liberum, Oddo und Barclays mit Warburg, der DZ Bank und der Deutschen Bank drei weitere Häuser die Aktie zum Kauf. Zwei haben sie auf "Halten" eingestuft und eines auf "Verkaufen"./ck/ag/mis



