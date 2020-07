Wien (www.anleihencheck.de) - In den USA verbessert sich die konjunkturelle Lage munter weiter und trotzt bislang den rapide steigenden Neuinfektionszahlen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die zeitliche Verzögerung der Datenveröffentlichungen, die regionale Beschränkung der COVID-19 Hotspots (Süden und Südwesten) aber auch der mildere Zugang zu Eindämmungsmaßnahmen würden dazu beitragen. Jüngst veröffentlichte Daten zum Umsatz im Einzelhandel würden zeigen, dass das Vorkrisenniveau in diesem Marktsegment bereits nahezu wieder erreicht worden sei. Im Verarbeitenden Gewerbe hingegen liege die Produktion trotz des deutlichen Anstiegs im Juni (7,2% p.m.) noch 11,2% unter dem Vorkrisenniveau (Jahresende 2019). Auf Basis aktualisierter Konjunkturdaten weise das Nowcasting-Modell der Federal Reserve Bank Atlanta ein annualisiertes Quartalswachstum des BIPs von -34,5% auf. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...