Die Europäische Zentralbank hat mit Serbien und Albanien eine Vereinbarung über die Einrichtung von Kreditlinien abgeschlossen.Mit diesen haben beide Staaten Zugang zur Versorgung mit Euro.Dadurch soll einer Situation vorgebeugt werden, in der es in Folge der Corona-Krise in den Ländern zu Engpässen bei der Versorgung mit Euro-Liquidität kommt.Im Gegenzug verpflichten sich Serbien und Albanien, angemessene auf Euro lautende Sicherheiten zur Verfügung zu stellen.Dies teilte die Europäische Zentralbank (EZB) Ende vergangener Woche mit. Danach ist die serbische Zentralbank in der Lage, von der EZB Euro-Liquidität in Höhe von bis zu 1 Milliarde Euro leihen. Die Höchstsumme für Albanien beträgt 400 Mio. Euro.

