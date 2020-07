Die Ölpreise knüpfen an ihre Freitagsverluste an, verbleiben aber in Standby-Modus. Der Handel zeigt sich weiterhin ruhig. Es fehlen Impulse, die Bulle und Bär aus der Reserve locken könnten. Eine weichere Tendenz zeigt sich auch bei den Heizölpreisen im Inland. Um die 0,2 Cent geht es zum Wochenauftakt pro Liter nach unten. Die Ölpreise sind mit Abschlägen in die neue Handelswoche gestartet. Am Montagmorgen ...

