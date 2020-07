Airbus kann sich über einen seltenen Auftrag von der US Army freuen. Normalerweise kaufen die Amerikaner US-Produkte. Diesmal schaffen sie sich jedoch einen Airbus A321 an. Das einzige Ziel des Millionen-Geschäfts: die Zerstörung des Flugzeugs. Mehr Gewicht hat indes ein Militär-Auftrag aus Großbritannien. Die Airbus-Aktie reagiert mit einem Kursaufschlag.1,75 Millionen US-Dollar lässt sich das US-Militär eine Sonderanfertigung eines Airbus A321 kosten, nur um das Flugzeug in den folgenden Monaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...