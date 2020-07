FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Yara von 400 auf 410 norwegische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den Quartalszahlen des norwegischen Düngemittelherstellers zum zweiten Quartal bleibe er positiv gestimmt, schrieb Analyst Andreas Bertheussen in einer am Montag vorliegenden Studie. Niedrigere Absatzmengen seien durch niedrigere Fixkosten und höhere Margen mehr als wettgemacht worden./la/tih



ISIN: NO0010208051

