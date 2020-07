FRANKFURT (dpa-AFX) - Siemens-Aktien haben am Montag mit 113,84 Euro wie der Dax einen neuen Höchststand seit dem Corona-Crash im Februar erreicht. Die Papiere der Münchner gewannen dabei rund 1,5 Prozent. Seit dem Crash-Tief im März bei 58,77 Euro steuern die Papiere auf eine Verdopplung zu, während sich der Leitindex um gut die Hälfte erholt hat.



JPMorgan -Analyst Andreas Willi signalisierte in einer aktuellen Studie nach seiner Kurszielanhebung auf 124 Euro weiteren Spielraum. Die Abspaltung von Siemens Energy werde beiden Unternehmen und natürlich ihren Aktionären gut tun, so Willi. Er erwartet einen Bewertungsschub für den Konzern. Auch die Experten anderer großer Häuser zeigten sich zuletzt weiter optimistisch./ag/men

SIEMENS-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de