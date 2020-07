BERLIN (Dow Jones)--Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) reist am Dienstag und Mittwoch nach Griechenland und Großbritannien. In Athen wird er mit seinem Amtskollegen Nikos Dendias sowie mit Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis zu Gesprächen zusammenkommen, um über den Umgang mit der Türkei zu beraten, erklärte der Sprecher des Auswärtigen Amtes (AA), Christofer Burger, in Berlin. Themen sollen auch die Lage der Flüchtlinge in Griechenland sowie die Schwerpunkte der deutschen Ratspräsidentschaft sein.

In Großbritannien stehen bei dem Treffen auf dem Landsitz von Maas' Amtskollegen Dominic Raab die Brexit-Gespräche im Mittelpunkt. Deutschland unterstütze die Verhandlungen des EU-Chefunterhändlers Michel Barnier über das künftige Verhältnis beider Seiten "nach Kräften", so AA-Sprecher Burger. Maas will bei dem Besuch unter anderem auch das Verhältnis zu China, Russland, den USA sowie die künftige Zusammenarbeit der Briten mit der Nato ansprechen.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 20, 2020 06:00 ET (10:00 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.