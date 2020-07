FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Montag gefallen. Weiterhin steht der EU-Sondergipfel in Brüssel im Blick der Märkte. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel bis zum Mittag um 0,11 Prozent auf 176,96 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf minus 0,44 Prozent.



Der EU-Gipfel wurde nach Fortschritten im Ringen um ein Corona-Krisenpaket erneut verlängert. EU-Ratspräsident Charles Michel kündigte nach Angaben von Diplomaten am Montagmorgen einen neuen Verhandlungsvorschlag an. Demnach könnte der Anteil der Zuschüsse im Corona-Rettungsprogramm von ursprünglich 500 Milliarden Euro auf 390 Milliarden gesenkt werden. Der Kompromiss sei aber noch nicht völlig unter Dach und Fach, hieß es.



Von der jüngsten Entwicklung profitierten vor allem italienische Anleihen. Auch die Renditen von griechischen, spanischen und portugiesischen Papieren gaben nach. Am Nachmittag sollen die Verhandlungen in Brüssel fortgesetzt werden./jsl/bgf/men

