von Sven Parplies, Euro am Sonntag In der Kosmetiksparte ("Consumer") sank das Volumen im ersten Halbjahr um 10,9 Prozent, in der deutlich kleineren Klebstoffsparte um zehn Prozent. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie seien "weiterhin nicht sicher abzuschätzen", erklärte der DAX-Konzern. Mit 3,5 Milliarden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...