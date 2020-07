Winterthur (ots) - Mit dem neuen Frauenfitness-Club in Winterthur ist Mrs.Sporty bereits an 15 Standorten in der Schweiz vertreten. Das Boutique-Fitness-Konzept für Frauen kombiniert individuelles funktionelles Training mit dem eigenen Körpergewicht, Ernährung und Erholung. Mit diesem Konzept eröffnete am 6. Juli 2020 die 40-jährige Andrea Tanja Garcia Alvaréz den 15. Mrs.Sporty Club in der Schweiz. "Ich habe das Konzept in Kloten als Mitglied kennengelernt und mit dem Training tolle Erfolge erzielt. Als Franchise-Partnerin konnte ich mir den 15. Standort in der Schweiz sichern und jetzt selbst einen Mrs.Sporty Club gründen", erklärt die stolze Fitnessstudio-Inhaberin.- Auch in puncto Trends liegt funktionelles Training ganz weit vorne. Das bestätigt u.a. der aktuelle Branchenreport des Schweizer Fitness- und Gesundheitscenter Verbands (SFGV).- Gutes Zeichen für den Zukunftsmarkt Fitness, Prävention und Gesundheit: Mrs.Sporty rechnet noch in diesem Jahr mit weiteren Cluberöffnungen. Fit und gesund, bis ins hohe Alter - Angebote wie Mrs.Sporty am präventiven Fitness- und Gesundheitsmarkt übernehmen hier eine Schlüsselrolle. Denn Sport und Ernährung sind ein entscheidender Faktor, um Krankheiten vorzubeugen und den Körper zu stärken. "Wir gehen mit unserem Konzept individuell auf die Bedürfnisse jeder Frau ein. Ob Gewicht verlieren, die allgemeine Fitness verbessern oder etwas gegen Schmerzen tun", erklärt die Boutique-Fitness-Clubinhaberin Andrea Garcia Alvaréz. Mit ihrem neuen Club wird das Mrs.Sporty Trainings- und Ernährungskonzept im Kanton Zürich in Kloten, Schlieren und Winterthur angeboten.Über Mrs.SportyMrs.Sporty ist die führende Fitnesskette für Frauen in Europa und eines der angesehensten Franchise-Systeme in der Schweiz, Österreich und Deutschland. Mit über 430 Fitnessstudios und 200.000 Mitgliedern ist Mrs.Sporty in sieben Ländern vertreten. Allein in Deutschland gibt es über 280 Mrs.Sporty Clubs, die von erfolgreichen Franchise-Nehmern geführt werden. Gründer und Geschäftsführer Niclas Bönström leitet von der Berliner Zentrale aus das Unternehmen, das seit Jahren Rankings im Bereich "Beste Mikro-Studio- und Boutique-Fitness-Clubs" anführt.Das Mrs.Sporty Konzept setzt auf effektives funktionelles Training in 30-Minuten-Einheiten. Mrs.Sporty bietet Frauen eine einzigartige Kombination aus Personal- und Kleingruppen-Zirkel-Training in einer sehr freundlichen Community-Atmosphäre. Dabei trainieren die Mitglieder nach ihren individuellen Trainingsplänen. Qualifizierte Coaches begleiten die Frauen persönlich und unterstützen sowie motivieren sie dabei, ihre Ziele zu erreichen. Mrs.Sporty ist der ideale Sportclub, vor allem für Frauen, die in ihrem Alltag stark eingebunden sind, über wenig Zeit verfügen und dennoch Wert auf ein ausgewogenes Ernährungs- und Trainingsprogramm sowie Regeneration nach dem Sport legen.Mit der Online-Plattform Mrs.Sporty@Home halten sich Mitglieder auch zuhause und im Urlaub fit. Sie trainieren mithilfe einer App in Live-Trainingssessions und Express-Workouts.2004 eröffnete Niclas Bönström den ersten Club in der Hauptstadt und entwickelte 2005 gemeinsam mit Tennislegende Stefanie Graf das Franchise-Konzept für Mrs.Sporty. Seither wurde Mrs.Sporty bereits vier Mal als bestes Franchise-Unternehmen ausgezeichnet. Als zertifiziertes Vollmitglied im Deutschen, Österreichischen und Schweizer Franchise-Verband e.V. hat sich Mrs.Sporty als zuverlässiger und vertrauenswürdiger Franchise-Geber in der Branche einen Namen gemacht.Pressekontakt:Céline RoschiHead of Franchise Sales CHTelefon: +41 (0)79 137 38 59E-Mail: croschi@ad.mrssporty.chMrs.Sporty GmbHDoreen GieseSales Marketing / Public RelationsTelefon: +49 (0)30 308 305 360E-Mail: dgiese@mrssporty.comFortis PR OHGRamona DaubTelefon +49 (0)89/45 22 78 -17 / -15E-Mail: mrs.sporty@fortispr.deOriginal-Content von: Mrs.Sporty GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100051289/100852322