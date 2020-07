Die Erholung an den Aktienmärkten ist weiterhin intakt, auch wenn aktuell der Schwung etwas nachzulassen scheint. Unsere drei heutigen Protagonisten thematisierten wir bereits vor einigen Handelstagen (genauer gesagt am 09.07.) an dieser Stelle. Zum damaligen Zeitpunkt befanden sich die Werte in interessanten Konstellationen. Mittlerweile ist etwas Zeit verstrichen, sodass sich ein erneuter Blick auf die Lage anbietet. Bleiben wir zunächst bei der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...