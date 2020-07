Allein im Vorjahr gab es in China 200 Börsengänge mit einem Gesamt-Volumen von mehr als 32 Milliarden Euro. Der neu aufgelegte Aktienfonds awesome future tech opportunities von awesome capital macht dieses Potential deutschen Anlegern zugänglich.Andreas Winiarski gilt als einer der erfolgreichsten Venture-Capital-Investoren in Deutschland und hat unter anderem den Börsengang von Rocket Internet mitbegleitet. Das von ihm gegründete Unternehmen awesome capital setzt mit seinem neuen Aktienfonds auf die Vorteile von chinesischen Technologietiteln und das starke Vertrauen in den deutschen Kapitalmarkt. Aktuell profitiert der awesome future tech opportunities (ISIN: DE000A2PS212) vom wirtschaftlichen Comeback nach der Corona-Krise.

