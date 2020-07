Original-Research: ad pepper media int. N.V. - von Montega AGEinstufung von Montega AG zu ad pepper media int. N.V.Unternehmen: ad pepper media int. N.V. ISIN: NL0000238145Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 20.07.2020 Kursziel: 4,70 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Henrik MarkmannErfreuliche operative Entwicklung setzte sich auch in Q2 fort ad pepper hat am vergangenen Freitag starke vorläufige Q2-Zahlen und erstmalig auch eine Guidance für das laufende Geschäftsjahr veröffentlicht. Umsatzwachstum setzt sich fort: Die Erlöse stiegen in Q2/20 um 6,5% yoy auf 6,1 Mio. Euro und lagen damit nur leicht unter unserer Prognose (MONe: 6,3 Mio. Euro). Zurückzuführen ist das geringfügig schwächere Abschneiden auf das Segment ad pepper media, das einen Umsatzrückgang auf 1,3 Mio. Euro verzeichnete (-26,8% yoy), während wir von einer konstanten Entwicklung ausgegangen waren (MONe: 1,8 Mio. Euro). Dabei hatten wir aber bereits einkalkuliert, dass das starke Wachstum im Vorjahresquartal (Q2/19: +30,1% yoy) u.E. auf einem größeren Kundenauftrag beruhte, der nicht unmittelbar replizierbar ist. Die beiden anderen Segmente haben unsere Erwartungen erfüllt bzw. übererfüllt. Die Performanceagentur ad agents ist im zweiten Quartal um 12,9% yoy auf 1,6 Mio. Euro gewachsen (MONe: 1,6 Mio. Euro). Das Affiliate-Netzwerk Webgains hat unsere Prognose mit einem Wachstum von 27,2% yoy auf 3,2 Mio. Euro übertroffen (MONe: +17,5% yoy auf 2,9 Mio. Euro). Ergebnissprung verdeutlicht Skalierbarkeit des Plattformgeschäftsmodells: Ergebnisseitig erzielte ad pepper in Q2/20 ein signifikant überproportionales Wachstum von 90,7% yoy auf ein EBITDA von 1,7 Mio. Euro. Die stärkste Steigerung realisierte Webgains aufgrund der Skalierbarkeit des Plattformgeschäfts. Durch die steigenden Werbebudgets von Unternehmen aus der sogenannten 'Stay-at-home-Economy' (u.a. Sport, Freizeit & Hobbies, Home & Garden sowie Toys & Games) wurden u.E. die Corona-bedingt rückläufigen Werbeausgaben anderer Endkunden (u.a. Travel, Hotel und Transportation) deutlich überkompensiert. Webgains erzielte somit eine Vervielfachung des Ergebnisses auf 1,6 Mio. Euro (Vj.: 0,4 Mio. Euro). Auch ad agents verbesserte das EBITDA deutlich um 20,8% auf 0,2 Mio. Euro. ad pepper media wirtschaftete trotz des Umsatzrückgangs mit einem EBITDA von 0,5 Mio. Euro profitabel (Vj.: 0,9 Mio. Euro). Die Liquiden Mittel stiegen auf 22,1 Mio. Euro an (31.03.2020: 20,6 Mio. Euro). Ausblick signalisiert deutliches Wachstum im 'Krisenjahr': Vor dem Hintergrund der erfreulichen operativen Entwicklung im ersten Halbjahr sowie der sich verschiebenden Werbebudgets in Richtung Online-Marketing geht der Vorstand für das Gesamtjahr von Erlösen i.H.v. 24,0 Mio. Euro (+10,2% yoy) sowie einem EBITDA von ca. 4,5 Mio. Euro (+28,1% yoy) aus. Da die Jahresziele weitestgehend auf Höhe unserer Prognosen liegen, lassen wir diese unverändert. Im zweiten Halbjahr liegt der Fokus u.E. auf dem traditionell wichtigen Jahresschlussquartal, dass durch die Vorweihnachtszeit sowie verschiedene Sales-Events (Singles Day, Black Friday etc.) geprägt ist. Fazit: ad pepper hat starke vorläufige Q2-Zahlen veröffentlicht. Nicht zuletzt durch den beschleunigten strukturellen Wandel im Werbemarkt sehen wir die Equity Story des Unternehmens als vollständig intakt an und bestätigen daher unsere Kaufempfehlung mit unverändertem Kursziel von 4,70 Euro. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. 