Hannover (www.anleihencheck.de) - Das Ringen um einen EU-Kompromiss in Brüssel geht in die Verlängerung - eine Einigung ist auf den Märkten wohl eingepreist, so die Analysten der Nord LB.Ansonsten stehe eine datentechnisch äußert ruhige Woche an und könnte ein erstes Sommerloch bedeuten: Der größte Covid-19-Schock sei vorerst vorübergezogen und die ersten erhofften konjunkturellen Erholungen seien erkennbar. Insofern folge der datenreichen vergangenen Woche ein gewisses Durchatmen. Die einzigen Highlights dürften die Veröffentlichungen der von Markit erhobenen Einkaufsmanagerindikatoren (PMI) am Freitag sein. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...