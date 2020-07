Nemetschek: Dieser Erfolg dürfte das weitere Wachstum forcieren

Die Nemetschek Group (WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907) hat einen weiteren Erfolg errungen, der dem weiteren Wachstumskurs des im MDAX und im TecDAX notierten Konzerns zu gute kommt. Das Unternehmen, das Software-Lösungen für Bau- und Infrastruktur-Projekte entwickelt und vertreibt, teilte am Montag mit, dass das aktuell günstige Finanzierungsniveau genutzt wurde, um den finanziellen Spielraum mit zusätzlichen Kreditlinien im Volumen von insgesamt 200 Mio. Euro zu erhöhen.

Nemetschek-Daten: marketscreener.com

Interne Neuausrichtung

Laut Nemetschek wurden die Kreditlinien von den drei Kreditinstituten Commerzbank (WKN: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001), UniCredit Bank (WKN: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360) und der Deutschen Bank (WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008) mit einer Laufzeit von zwei Jahren gewährt. Neben dem bereits hohen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von mehr als 150 Mio. Euro (per Ende Q1 2020) verschafft sich Nemetschek mit den neuen Kreditlinien einen weiteren Liquiditätspuffer. Die neue Kreditmaßnahme soll vor allem die Finanzbereiche und vor allem das Treasury stärken und sind Teil einer internen Neuausrichtung des Konzerns.

