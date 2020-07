NEW YORK (Dow Jones)--Walmart Canada, der kanadische Ableger von Walmart Inc., investiert kräftig in das Einkaufserlebnis seiner Kunden. Wie das Unternehmen mitteilte, sollen in den kommenden fünf Jahren 3,5 Milliarden kanadische Dollar aufgewendet werden, um die Entwicklung des E-Commerce voranzutreiben, Geschäfte umzugestalten und zwei neue Vertriebszentren zu eröffnen.

In den kommenden drei Jahren sollen mehr als 150 Geschäfte modernisiert werden, mehr als ein Drittel des Filialnetzes, so der Konzern. Die renovierten Läden sollen digital aufgewertet werden, und mobile Kassen sowie eine computergestützte Lagerbestands-Kontrolle in den Regalen erhalten.

Rund 1,1 Milliarden Dollar sollen in den Bau von zwei neuen Vertriebszentren fließen - in Vaughn, Ontario, und Surrey, British Columbia.

July 20, 2020

