BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erwartet beim Brüsseler Sondergipfel einen Durchbruch für das geplante milliardenschwere Konjunkturpaket gegen die Corona-Krise. "Ich bin für heute positiv gestimmt", sagte von der Leyen am Montag, dem vierten Verhandlungstag der 27 Staats- und Regierungschefs. "Wir haben es noch nicht geschafft, aber die Dinge gehen in die richtige Richtung."



Nach drei Tagen und drei Nächten der Verhandlungen beginne nun die wirklich entscheidende Phase, sagte von der Leyen. Sie erkenne bei den Teilnehmern den klaren Willen zur Einigung. "Wir brauchen eine Lösung, die Bürger brauchen eine Lösung, die Europäische Union braucht eine Einigung, um diese Krise zu überwinden und Europa für die Zukunft vorzubereiten", fügte sie hinzu.



Nach drei teils sehr schwierigen Verhandlungstagen waren den Gipfelteilnehmern am frühen Montagmorgen entscheidende Fortschritte gelungen. Daraufhin kündigte EU-Ratschef Charles Michel für Montagnachmittag (16.00 Uhr) einen neuen Verhandlungsvorschlag an, mit dem der Durchbruch endlich gelingen soll. Demnach könnte der Anteil der Zuschüsse im geplanten Corona-Rettungsprogramm von ursprünglich 500 Milliarden Euro auf 390 Milliarden gesenkt werden - einer der zentralen Streitpunkte wäre damit gelöst./vsr/DP/nas

