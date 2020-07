(shareribs.com) London 20.07.2020 - Der schwächere US-Dollar bleibt weiterhin eine starke Unterstützung für den Goldpreis. Die wachsende Nervosität der Investoren zeigt sich in der Abwertung des Greenbacks und könnte in den nächsten Wochen sogar noch zunehmen. Der Euro klettert am Montag auf das höchste Niveau seit vier Monaten. Gestützt wird die Gemeinschaftswährung von der Aussicht auf eine Einigung ...

