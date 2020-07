Genf (www.fondscheck.de) - Unigestion und Cadence Equity Partners haben sich als Co-Lead-Investoren an Aquam Water Services (AWS) beteiligt, so Unigestion in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das Unternehmen bietet Wasserversorgern Dienstleistungen rund um Hydrantenstandrohre an und ist dabei führend in Großbritannien. Unigestion und Cadence Equity Partners unterstützten gleichzeitig die Übernahme von Orbis Intelligent Systems (Orbis), dem in den USA ansässigen Technologieanbieter, durch AWS. Dies ist die zweite abgeschlossene Investition von Unigestion Direct II, dem jüngsten Fonds für Direktinvestitionen von Unigestion. ...

